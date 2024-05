"Rampa" iz Nemačke

Nakon pretnje SAD da će odbiti dalju isporuku oružja Izraelu ako započnu veliki napad na grad Rafah u južnoj Gazi, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je u četvrtak da Berlin razmatra slične korake.

"O tome se trenutno razgovara", rekao je ministar nemačkom mediju ZDF u programu Heute Journal u četvrtak uveče. "Međutim, odgovornost za to snose kancelarka i Ministarstvo spoljnih poslova," dodao je on. O tome su pričali "iza zatvorenih vrata". Na pitanje voditelja da li razume potez američke vlade, Pistorijus je rekao: "Da, razumem to". Izraelske operacije u Rafi trenutno su uglavnom ograničene na istočni deo grada, gde je početkom nedelje izdata naredba za