U Beogradu već pada kiša, očekuje se i u ovim delovima Srbije: Danas do 24 stepena, a evo šta nas čeka narednih dana

Vreme širom Srbije promenljivo i oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, najavio je RHMZ.

Mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak, ali tek ponegde na istoku zemlje. I vetar će biti slab i umeren, tako da je dan idealan za šetnju i boravak u prirodi. Jutarnja temperatura kreće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna biće od 20 do 24. U Beogradu trenutno pada kiša! Tokom dana biće sunčano, dok će tokom noći doći do naoblačenja, ali bez padavina. Najviša dnevna temperatura 24 stepena, tri više nego danas. U Vojvodini će biti takođe oblačno i toplije sa