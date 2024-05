Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od pet stepeni na jugoistoku i istoku, do 14 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena. U Srbiji će u ponedeljak biti pretežno sunčano,