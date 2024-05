Novak Đoković eliminisan na mastersu u Rimu, srpski teniser u lošoj formi pred Rolan Garos

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Rimu jer je u meču trećeg kola izgubio od Alehandra Tabila rezultatom 6:2,6:3.

U duelu koji je trajao 68 minuta, Čileanac je već u prvom setu najavio da će napraviti najveći uspeh u karijeri, jer je Đoković osvojio prvi gem tek pri rezultatu 4:0 za protivnika. Već na početku drugog seta Tabilo je ponovo napravio brejk, da bi do trijumfa stigao nakon što je i kod rezultata 5:3 oduzeo servis Đokoviću. THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER 🌟🇨🇱🌟 Alejandro Tabilo becomes the first Chilean to defeat a World No. 1 since Fernando Gonzalez beat Roger Federer