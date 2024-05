Mišel: Neprihvatljiva naredba Izraela da se civili evakuišu iz Rafe

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel ocenio je da su neprihvatljive naredbe izraelskih vlasti za evakuaciju civila iz Rafe, na jugu Pojasa Gaze, zbog ofanzive na taj grad.

'Pozivamo izraelsku vladu da poštuje međunarodno humanitarno pravo i zahtevamo da ne preduzima kopnenu operaciju u Rafi. Prelazni punktovi moraju u potpunosti funkcionisati i omogućiti dostavu esencijalne humanitarne pomoći za izgladnele palestinske civile', poručio je Mišel u objavi na platformi Iks. Evacuation orders for civilians trapped in Rafah to unsafe zones are unacceptable. We call on the Israeli government to respect international humanitarian law and