Vučić i Šolc razgovarali telefonom, teme Kosovo i evropski put Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa saveznim kancelarom Nemačke Olafom Šolcom, o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i mestu i ulozi Srbije u očuvanju mira i stabilnosti u regionu i evropskom putu naše zemlje i veoma uspešnoj ekonomskoj saradnji s Nemačkom.

'Podrobno sam obavestio kancelara Šolca o gotovo nepodnošljivom stanju po srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, kao i o upornom izbegavanju Prištine da izvrši svoje prihvaćene i potpisane obaveze, pogotovo u pogledu formiranja ZSO', naveo je Vučić na instagram nalogu buducnostsrbijeav. Vučić je napisao da je s nemačkim kancelarom razmenio mišljenja 'i o svim delikatnim pitanjima u