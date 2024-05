Vučić o Ukrajini, Srbiji i EU: Zapamtite šta sam vam rekao da će EU da uradi! (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljijem. On je izjavio da će večeras najverovatnije otputovati u Njujork gde će biti održana sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pre toga i Saveta bezbednosti, u vezi sa za rezolucijom o Srebrenici. On je zahvalio Varheljiju na "preciznim rečima oko nepotrebnosti postojanja kolektivne ili nemogućnosti karakterisanja čitave jedne nacije kao kolektivnog krivca za

"Mislio sam da ću doći u Kotor ali ću najverovatnije morati da idemo na Sednicu skupštine Saveta bezbednosti, a to će biti u sredu. Idem najverovatnije večeras u Njujork. Pružiću im odgovor kakav zaslužuju", rekao je on i dodao da će ih "boleti glava, baš kao što nas bole srce i duša za ono što oni nama rade sa rezolucijama". "Razgovarao sam o tri, ne lake ekonomske stvari za nas vezane za to jedinstveno tržište. One se tiču državne pomoći, viznog režima i