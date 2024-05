Sitni detalji odlučili derbi - Zvezda skinula pritisak "prve utakmice"

Košarkaši Crvene zvezde su uspeli da ssvladaju Partizan sa 85:82 u hali "Aleksandar Nikolić”, u okviru prvog meča finala plej-ofa ABA lige i povedu 1:0 u seriji.

Utakmica je bila neizvesna do samog kraja, ali su crveno-beli uspeli da naprave veliki podvig i odbrane domaći teren u prvom susretu, s obzirom da je on psihološki i najteži. Ipak, brzo moraju da se okrenu drugom meču, koji počinje za manje od 48 sati, a u kojem su oni opet domaćini. Hala "Aleksandar Nikolić" je bila ispunjena do poslednjeg mesta i navijači su dali veliki "vetar u leđa" svojoj ekipi. Sve je prošlo u najboljem redu i bez ijednog incidenta ili