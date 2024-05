Vremenska prognoza za 15. maj 2024.

I narednih dana pravo majsko vreme sa čestim pljuskovima, a do vikenda i vetrovito. I sutra s kišom i pljuskovima, na zapadu i jugu može pasti i 30 l/m2, lokalno i više. U Podunavlju i Pomoravlju pretežno sunčano, ali uz košavu. Na istoku svežije nego na severu zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna od 17 do 23. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito. Uveče umereno naoblačenje, a naredne noći kratkotrajna kiša. Temperatura do 22 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.05.2024. Sreda: Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji će posle podne biti praćeni i grmljavinom uz prosečnu količinu padavina od 15 do 30 mm, a lokalno i više. U ostalim krajevima ujutro i pre podne pretežno sunčano, a umereno naoblačenje koje će se posle podne i uveče sa zapada i jugozapada širiti ka