RHMZ upozorava: Stižu pljuskovi sa grmljavinom

RHMZ Srbije upravo se oglasio najnovijom najavom.

Do kraja dana u Vojvodini vedro. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, piše na sajtu RHMZ-a. Danas i sutra (14 - 15.05.) na zapadu, jugu i jugoistoku, kao i ponegde u centralnim delovima zemlje, padaće kiša, a u oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i od 10 do 30 mm padavina, lokalno i više. Istovremeno u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavanje jugoistočnog vetra