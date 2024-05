Ženi na Kraljevom trgu na Zlatiboru otrgao torbu: Unutra bio novac i dokumenta

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati

Policija u Čajetini uhapsila je R. P. (26) iz Majdanpeka zbog teške krađa na opasan i drzak način. On se sumnjiči da je sinoć na Kraljevom trgu na Zlatiboru oštećenoj iz ruke istrgao torbu s novcem i dokumentima, a potom pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu. (Telegraf.rs)