Vučić: Fico jedan od malobrojnih slobodarskih lidera u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je slovački premijer Robert Fico, koji je danas ranjen u atentatu u toj zemlji, jedan od "malobrojnih slobodarskih lidera u Evropi" i "nepokolebljiv prijatelj Srbije".

Vučić je kazao da je Fico "uvek imao ogromnu snagu, čak i kad je bio brutalno napadan".

"On i Slovačka su u našim srcima jer su kao malo ko, uvek bili na strani Srbije i to nikad nećemo zaboraviti", rekao je Vučić u Ruskom domu u Beogradu gde je na ruskom jeziku održao govor na temu "Revizija istorijskih činjenica i otpor slobodarskih naroda". {image2}

Ocenio je da će "koliko sutra" početi da se pojavljuju teorije da je na slovačkog premijera pucao "lokalni bolesnik".

"Pa će polako da se pojavljuju teorije da to i nije rezultat atmosfere koje protiv njega stvarana ne samo u delu slovačkog društva već i šire na kontinentu, da je to tako možda i moralo da se dogodi, kako to već izgleda sa nakaradnim i inverznim pristupom svemu što se oko nas događa", kazao je predsednik Srbije.

Vučić: Poštujem Dan Evrope ali će za mene 9. maj uvek biti Dan pobede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poštuje Dan Evrope ali da će za njega 9. maj "uvek biti Dan pobede" nad fašizmom.

Vučić je u Ruskom domu u Beogradu, gde je na ruskom jeziku održao govor na temu "Revizija istorijskih činjenica i otpor slobodarskih naroda", ocenio da danas traje "bezočna borba između onih koji bi izmenom činjenica iz prošlosti da promene svoju političku poziciju u budućnosti i onih koji bi s druge strane, neokrnjene da sačuvaju činjenice o događajima iz prošlosti".{image3}

"Danas od svih zapadnih zemalja možete čuti reči o Putinovom revizionizmu dok iz Rusije neretko slušate o degeneraciji stavova zapadne političke škole i zameni teza nametanjem laži umesto istine kao osnovnom principu zapadnog političkog delovanja", rekao je Vučić.

Ocenio je da su zahvaljujući "mekoj moći" Zapada istorijski aksiomi podvrgnuti preispitivanju, pa i ruglu i da danas neki "kao da zameraju Crvenoj armiji na pobedi nad fašizmom".{image4}

"Najupečatljiviji primeri prenošenja odgovornosti za posledice oružanih sukoba odnose se na Prvi i Drugi svetski rat pa pojedini istoričari iznose tezu da ne postoji isključiva krivica Austrougarske i Nemačke za izbijanje Prvog svetskog rata već impliciraju istorijski neutemeljenu odgovornost Srbije", kazao je Vučić.

Po njegovim rečima, primeri istorijskog revizionizma su negiranje "odlučujuće uloge" Crvene armije u slamanju Trećeg rajha i pokušaj da se iskrcavanje zapadnih saveznika u Normandiji leta 1944. godine prikaže kao najvažnija saveznička operacija u Drugom svetskom ratu.{image5}

"U ovom slučaju brojevi govore više od reči. Po različitim izvorima, Rusa i drugih sovjetskih naroda poginulo je između 21 i 28 miliona, Amerikanaca između 200.000 i 400.000. Revizionizam je i kad se Milica Rakić naziva kolateralnom štetom", kazao je predsednik.

Vučić je ocenio da je srpski narod platio "najvišu cenu svrstavanja na pravu stranu istorije" ali da se danas suočava sa pokušajima da bude predstavljen kao "dželat a ne kao žrtva".{image6}

"Srbi su žrtveni i herojski narod a ne narod koji čini genocide", rekao je Vučić i izrazio "duboku zahvalnost" Rusiji što po njegovim rečima, na nivou Saveta bezbednosti UN "principijelno brani" istorijsku nauku od revizionista.

Vučić o rezoluciji: Nemamo nikakve šanse ali nećemo dati da nam uzmu čast, RS i Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nema "nikakve šanse" da spreči usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini UN o navodnom genocidu u Srebrenici ali i da nikad neće pognuti glavu pred onima koji bi, po njegovim rečima, najstradalniji narod na Balkanu da proglase genocidnim. {image7}

Vučić je u Ruskom domu u Beogradu, gde je na ruskom jeziku održao govor na temu "Revizija istorijskih činjenica i otpor slobodarskih naroda", optužio "kolektivni Zapad" da usvajanjem te rezolucije želi ukidanje Republike Srpske (RS) i da "dodatno napakosti slobodarskom srpskom narodu" koji se po njegovim rečima, drznuo da vodi nezavisnu politiku.

"Još važnije, želite time da svoju nesposobnost zbog nekih drugih događaja u svetu pokrijete lažnom podrškom jednom delu muslimanskog življa na Zapadnom Balkanu", ocenio je Vučić. {image8}

On je rekao da je očekivao i verovao da će "pametni ljudi iz zapadnog dela sveta doneti odluku da povuku predlog rezolucije koju samo što nisu nazvali 'protiv Srbije i srpskog naroda'".{image9}

"Upinjali su se iz petnih žila da nam objasne kako to nije upereno protiv našeg naroda i zemlje, kako krivica ne može biti kolektivna. Ali nema odgovora na naše pitanje protiv koga je uperena jer nema nijednog pojedinca o kome pričaju", rekao je Vučić.

On je kazao da je drugo pitanje na koje nema odgovora šta je smisao i cilj te rezolucije čiji su sponzori Nemačka i Ruanda.{image10}

"Okončali ste sve postupke, ova zemlja je, češće protivpravno, isporučila sve koje ste tražili i sudili ste im. Koji je sledeći nivo pravde koji traže da se uspostavi na račun srpskog naroda u celini? Ako je to civilizacijska tekovina, zar nije dovoljno sve što ste već presudili? Nemaju odgovor ni na to pitanje", rekao je predsednik Srbije.

Odbacio je ocene zapadnih zemalja da je rezolucija usmerena na postizanje trajnog pomirenja na Zapadnom Balkanu.

"Ko se to danas oseća bliže onim drugima? Lagali ste na početku, lažete i danas", rekao je Vučić.{image11}

Ocenio je da će narednih sedam dana biti "možda najteži" od kad obavlja funkciju premijera ili predsednika Srbije.

"Nas čeka težak posao. Od nedelje uveče, ponedeljka biću u Njujorku gde ću se boriti za istinu znajući da nemamo nikakvu šansu da pobedimo, koliko je moćna mašinerija kolektivnog Zapada, koliko su bogati i bahati. Ali nemamo izbora, saterali su nas u ćošak a tad više ne brinete da li možete da se sklonite već se koncentrišete na ono što branite. A mi branimo čast, RS i Srbiju i nećemo dati da nam to uzmu", rekao je Vučić.

(Beta, 05.15.2024)