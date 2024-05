Sutra mogući pljuskovi, isto i u petak, pa vikend suv

Četvrtak će u Novom Sadu biti nestabilan, uz moguće pljuskove.

Minimalna temperatura biće 13, a maksimalna 22 stepena. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar (košava). I u petak je moguća kiša, a temperatura će biti od 13 do 24 stepena. U petak će do večeri u košavskom području duvati umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno s olujnim udarima. U subotu suvo, umereno oblačno, dok će se temperatura kretati od 13 do 28 stepeni. U nedelju suvo, ali nešto oblačnije, dok će temperatura biti od 15 do 29 stepeni. U ponedeljak ponovo