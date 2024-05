Uhapšen Požežanin osumnjičen za utaju poreza pri prodaji obuće

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Užicu uhapsili su D. V. (1955) iz Požege zbog sumnje da je utajio više od 3.500.000 dinara poreza - saopšteno je danas.

Sumnja se da je D.V. od 2021. do 2023. godine preko interneta prodavao obuću koju je kupcima isporučivao putem kurirske službe, ali nije plaćao porez. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.