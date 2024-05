Oblačno s kišom i vetrom, ponegde olujnim - temperatura do 24 stepena

U Srbiji danas promenljivo oblačno, nestabilno i vetrovito, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata očekuju se udari vetra od oko 100 kilometara na čas. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni na istoku do 24 stepena na zapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar koji će u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata imati udare olujne jačine. Najjačni udari vetra očekuju se na jugu Banata, od 24 do 28 metra u sekundi. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 16 stepeni na istoku do 24 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu povremeno kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Košava će dostizati 60 kilometara na čas. Najviša temperatura