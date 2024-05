Sijarto: Naš stav je jasan, ne podržavamo članstvo Prištine u Savet Evrope

STRAZBUR – Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da je stav te zemlje po pitanju članstva Prištine u Savet Evrope jasan - na podržava ga, o čemu je obaveštena i Priština.

On je uoči početka Komiteta ministara SE u Strazburu rekao da o tom pitanju Mađarska ima principijelan stav, a to je da želi da vidi uspešnu finalizaciju dijaloga Beograda i Prištine. „Smatramo da kad god je Kosovo podnelo zahtev za članstvo u nekoj međunarodnoj organizaciji, došlo je do povlačenja, odnosno koraka unazad u dijalogu. Dakle, prvo dijalog treba da bude uspešan, a onda Kosovo treba da aplicira za članstvo. Ovo je naš opšti stav, ali na fer način smo