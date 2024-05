Slovenci su odvratni

Što se mene tiče, Vučić i ja smo kvit!

“Šta kažeš na to da je Aleksandar Vučić izjavio da su Slovenci bili odvratni?”, pitala me je neki dan žena, a ja sam istog časa poželio da dijete nešto prevrne sa stola, da nas zaljulja neki blaži potres ili nešto slično, što god zapravo, samo da joj ne moram odgovoriti. Jer to je klasično pitanje na koje nema pravilnog odgovora. Tricky question, što bi rekli Englezi. Ako joj kažem da me zaboli za Aleksandra Vučića i kakvi su njemu Slovenci – a to je, žali bože,