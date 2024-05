Vučević na međunarodnom sajmu poljoprivrede: Generator inovacija, prijateljstva, poslovanja, jednom rečju – svet u malom

Međunarodni sajam poljoprivrede otvorio je danas svoje kapije u Novom Sadu i trajaće do 23. maja.

Na 91. sajmu učestvovaće više od 1.200 izlagača iz 40 zemalja. Na otvaranju je bio i premijer Srbije Miloš Vučević. Kako je objavio, pred otvaranje Sajma imao je vrlo dobar razgovor sa komesarom EU za poljoprivredu Janošom Vojčekovskim. - Međunarodni Poljoprivredni sajam je generator inovacija, prijateljstva, poslovanja, jednom rečju – svet u malom i uveren sam da će učesnici 91.