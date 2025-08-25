Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Prosečna junska bruto zarada u Srbiji iznosila je 147.947 dinara, a prosečna neto zarada, odnosno zarada bez poreza i doprinosa 107.075 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna junska neto zarada iznosila je 83.525 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒jun 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,0 odsto nominalno, odnosno 6,4 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jun 2025. godine nominalno su veće za 11,8 odsto a realno za 6,9 odsto.