Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Blic pre 9 minuta
Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Prosečna junska bruto zarada u Srbiji iznosila je 147.947 dinara, a prosečna neto zarada, odnosno zarada bez poreza i doprinosa 107.075 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna junska neto zarada iznosila je 83.525 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒jun 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,0 odsto nominalno, odnosno 6,4 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jun 2025. godine nominalno su veće za 11,8 odsto a realno za 6,9 odsto.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Prosečna plata u junu 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Prosečna plata u junu 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Nova ekonomija pre 1 sat
Plata u Srbiji raste: Prosečna zarada u junu 107.075 dinara

Plata u Srbiji raste: Prosečna zarada u junu 107.075 dinara

Serbian News Media pre 13 minuta
RZS: U Srbiji manji broj rođenih i umrlih u prvih sedam meseci

RZS: U Srbiji manji broj rođenih i umrlih u prvih sedam meseci

Serbian News Media pre 18 minuta
RZS: Prosečna plata u Srbiji 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

RZS: Prosečna plata u Srbiji 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Vranje news pre 1 sat
RZS: Negativni prirodni priraštaj u periodu januar-juli 23.292 osobe

RZS: Negativni prirodni priraštaj u periodu januar-juli 23.292 osobe

NIN pre 38 minuta
Prosečna zarada u Srbiji u junu bila 147.947 dinara: Kolika je medijalna

Prosečna zarada u Srbiji u junu bila 147.947 dinara: Kolika je medijalna

NIN pre 38 minuta
U prvih sedam meseci manje rođenih i umrlih nego pre godinu dana

U prvih sedam meseci manje rođenih i umrlih nego pre godinu dana

Euronews pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Anketa otkriva: građani skeptični prema Vučićevim merama

Anketa otkriva: građani skeptični prema Vučićevim merama

Nova ekonomija pre 3 minuta
Kovačević: Ograničavanje marži dovešće do apsurdnih poskupljenja i pojeftinjenja

Kovačević: Ograničavanje marži dovešće do apsurdnih poskupljenja i pojeftinjenja

Forbes pre 4 minuta
Pala vrednost dolara

Pala vrednost dolara

Vesti online pre 9 minuta
Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Blic pre 9 minuta
Sutra dan d za odlaganje sankcija NIS-u! Bajatović: Odnosi su malo otoplili

Sutra dan d za odlaganje sankcija NIS-u! Bajatović: Odnosi su malo otoplili

Kurir pre 9 minuta