Ekonomski pokazatelji Srbije u 2025: rast izvoza, plata i tržišta nekretnina, demografski trendovi

Naslovi.ai pre 2 minuta
Srbija beleži rast izvoza automobila, prosečnih plata i tržišta zemljišta, dok demografski podaci ukazuju na negativan prirodni priraštaj u prvoj polovini 2025.

Izvoz Srbije u 2025. dodatno je ojačan zahvaljujući rastu proizvodnje motornih vozila, posebno električnih automobila u fabrici Stellantis u Kragujevcu, sa rastom proizvodnje od 9,5% u julu u odnosu na prethodnu godinu. Bloomberg Adria

Prosečne bruto i neto zarade u Srbiji za jun 2025. iznosile su 147.947 dinara, odnosno 107.075 dinara, sa nominalnim rastom od 11% i realnim od 6,4% u prvih šest meseci godine. Medijalna neto plata bila je 83.525 dinara, što znači da je polovina zaposlenih primila manje ili jednako toj sumi. Plate u Novom Sadu u junu su bile nešto više od republičkog proseka, sa neto zaradom od 122.086 dinara, dok je prosečna plata u ostatku Vojvodine bila ispod 101.000 dinara. U Čačku je prosečna plata niža od republičkog proseka i iznosi 92.345 dinara. Plate na jugoistoku i jugu Srbije su znatno niže od republičkog proseka, naročito u opštinama Bojnik, Preševo i Vlasotince. RTV Biznis.rs N1 Info Vesti online Radio 021 Morava info Rešetka Bloomberg Adria

Tržište zemljišta u Srbiji beleži rast vrednosti od 15% u 2024. godini, sa posebnim naglaskom na Frušku goru kao jednu od najskupljih lokacija za gradnju, gde cene kvadrata variraju od 15 do 370 evra. Ozon

Demografski podaci pokazuju negativan prirodni priraštaj u Srbiji u periodu januar-jul 2025, sa padom broja živorođenih za 4,2% i umrlih za 3,3%, što rezultira negativnim priraštajem od 23.292 osobe. Ukupno je rođeno 32.693 dece, a preminulo 55.985 osoba. Danas N1 Info Vesti online NIN

