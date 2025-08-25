Koliko iznosi junska zarada u Srbiji? Cifra je premašila očekivanja, objavljeni tačni podaci

Medijalna junska neto zarada iznosila je 83.525 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒jun 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,0 odsto nominalno, odnosno 6,4 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jun 2025. godine nominalno su veće za 11,8 odsto a realno za 6,9 odsto. Republički zavod za statistiku računa od 2018. godine i medijalnu neto zaradu. Njom obuhvataju svi poslodavci koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski