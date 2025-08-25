Evo kolika je prosečna neto zarada u ovom delu Srbije

Prosečna neto zarada u junu u Moravičkom okrugu iznosila je 93.318 dinara (prethodni mesec 94.031), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Najveće zarade se beleže u Lučanima 113.089 (u maju 104.083), a potom slede Gornji Milanovac sa prosečnih 95.574 (99.835), Čačak sa 92.35 (93.096) i Ivanjica 80.794 (81.750). Prosečne junske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 99.295, Valjevo 97.401, Kraljevo 89.707, Kragujevac 102.282... Prosečna junska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 107.075 dinara. (Telegraf.rs / Rina)