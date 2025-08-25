Evo kolika je prosečna neto zarada u ovom delu Srbije

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs / Rina
Evo kolika je prosečna neto zarada u ovom delu Srbije

Prosečna neto zarada u junu u Moravičkom okrugu iznosila je 93.318 dinara (prethodni mesec 94.031), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Najveće zarade se beleže u Lučanima 113.089 (u maju 104.083), a potom slede Gornji Milanovac sa prosečnih 95.574 (99.835), Čačak sa 92.35 (93.096) i Ivanjica 80.794 (81.750). Prosečne junske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 99.295, Valjevo 97.401, Kraljevo 89.707, Kragujevac 102.282... Prosečna junska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 107.075 dinara. (Telegraf.rs / Rina)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Junska neto plata 107.075 dinara, medijalna 83.525 dinara

Blic pre 1 sat
Ekonomski pokazatelji Srbije u 2025: rast izvoza, plata i tržišta nekretnina, demografski trendovi

Ekonomski pokazatelji Srbije u 2025: rast izvoza, plata i tržišta nekretnina, demografski trendovi

Naslovi.ai pre 4 sati
Otkriveno kolike su plate u Moravičkom okrugu Mesečno zarađuju preko 100.000 dinara, evo kolike su u Lučanima

Otkriveno kolike su plate u Moravičkom okrugu Mesečno zarađuju preko 100.000 dinara, evo kolike su u Lučanima

Dnevnik pre 4 sati
Koliko iznosi junska zarada u Srbiji? Cifra je premašila očekivanja, objavljeni tačni podaci

Koliko iznosi junska zarada u Srbiji? Cifra je premašila očekivanja, objavljeni tačni podaci

Kurir pre 4 sati
Mesečno zarađuju preko 100.000 dinara: U Lučanima se ponovo beleže najveće plate u Moravičkom okrugu

Mesečno zarađuju preko 100.000 dinara: U Lučanima se ponovo beleže najveće plate u Moravičkom okrugu

RINA pre 5 sati
Najnoviji podaci: Prosečna plata u Srbiji šestocifrena, a ovo su najplaćenije delatnosti

Najnoviji podaci: Prosečna plata u Srbiji šestocifrena, a ovo su najplaćenije delatnosti

B92 pre 5 sati
Objavljene prosečne plate u Čačku i opštinama Moravičkog okruga

Objavljene prosečne plate u Čačku i opštinama Moravičkog okruga

Morava info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezČačakGornji MilanovacIvanjicaValjevoKraljevoKragujevacUžiceLučaniZavod za statistikurepublicki zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Brkić (SRCE): Ograničavanje marži – demagogija, može da izazove nestašicu određenih roba

Brkić (SRCE): Ograničavanje marži – demagogija, može da izazove nestašicu određenih roba

Danas pre 35 minuta
Milan Ćulibrk: Vučić je 2023. negirao rast cena, danas shvata da su plate i penzije pojeli troškovi hrane

Milan Ćulibrk: Vučić je 2023. negirao rast cena, danas shvata da su plate i penzije pojeli troškovi hrane

Danas pre 1 sat
„Nije problem rata, problem je plata“: Kako će i kome pomoći smanjenje kamatnih stopa na kredite?

„Nije problem rata, problem je plata“: Kako će i kome pomoći smanjenje kamatnih stopa na kredite?

Danas pre 1 sat
Šta su marže i kako će ih država smanjiti? Primer hleba pokazuje računicu po kojoj trgovci "zidaju" cene: Plate 46 dinara…

Šta su marže i kako će ih država smanjiti? Primer hleba pokazuje računicu po kojoj trgovci "zidaju" cene: Plate 46 dinara, prodaju nam duplo skuplje

Blic pre 1 sat
Grčkoj su potrebni visokokvalifikovani radnici dok se stariji radnici masovno spremaju za penziju

Grčkoj su potrebni visokokvalifikovani radnici dok se stariji radnici masovno spremaju za penziju

Danas pre 1 sat