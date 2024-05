Uspostavljen saobraćaj na jednom koloseku u tunelu u Beogradu; dvoje teže povređenih nisu životno ugroženi

Železnički saobraćaj u tunelu od Pančevačkog mosta do Vukovog spomenika uspostavljen je na levom koloseku, dok se očekuje da će saobraćaj do ponedeljka biti uspostavljen na oba koloseka. Iz Urgentnog centra saopštavaju da je jedan teže povređeni pacijent sinoć hirurški zbrinut, dok će drugi biti operisan.

Putnički i teretni voz sudarili su se u petak u tunelu Vukov spomenik-Pančevački most, u blizini izlaza ka Pančevačkom mostu. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je za TV Prva da je železnički saobraćaj u tunelu od Pančevačkog mosta do Vukovog spomenika uspostavljen noćas u 01.17 sati na levom koloseku, s obzirom na to da se železnički incident dogodio na desnom koloseku. Uspostavljanje železničkog saobraćaja na oba koloseka se,