U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, pljuskovi i grmljavina lokalno

U Srbiji će danas biti promenljivo i toplo vreme, sa sunčanim intervalima, uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra više padavina će biti na jugoistoku Srbije, a uveče i u ostalim krajevima zemlje. Na severozapadu Srbije duži sunčani intervali. Vetar slab i promenljiv, samo na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od 11 do 17, a najviša od 25 do 30. U Beogradu danas promenljivo oblačno, toplo i tokom većeg dela dana suvo vreme. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 27. RHMZ je juče izdao upozorenje u kojem je naveo da