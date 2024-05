Dačić: Daleko od istine da predlagači rezolucije imaju obezbeđenu dvotrećinsku većinu

Dačić je naveo da se prilikom usvajanja rezolucije računaju samo glasovi za i protiv, a ne i uzdržani

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačićizjavio je danas da je daleko od istine da podnosioci predloga rezolucije o Srebrenici u UN imaju obezbeđenu dvotećinsku većinu. "Oni su nama prvog dana rekli da imaju osiguranu dvotrećinsku većinu, ali to je daleko od istine. Možda su i imali u određenom momentu, ali oni sada svakako to nemaju", rekao je on za TV Prva. Dačić je naveo da se prilikom usvajanja rezolucije računaju samo glasovi za i