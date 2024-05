Milanović ne očekuje ništa od nove Vlade: To je ista ekipa i program

To nije nova vlada, to je stara vlada, to je sve isto, rekao je Milanović

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da od nove Vlade ne očekuje ništa novo, jer to je, kako je naveo, "ista ekipa, isti program i isti ljudi". "To nije nova vlada, to je stara vlada, to je sve isto. I premijer je isti, samo neka on preti i upire prstom i dalje. Ovo je bio i referendum o premijeru", rekao je Milanović novinarima na obeležavanju 33. godišnjice osnivanja 2. gardijske brigade "Gromovi". Milanović je rekao da on nije opozicija i da bi