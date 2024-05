Predsednik irana ebrahim Raisi je mrtav: Iranski mediji potvrdili da u padu helikoptera nema preživelih

Iranski mediji potvrdili su smrt iranskog predsednika Ebrahima Raisija i ministra spoljnih poslova Hoseina Amir-Abdolahijana nakon pada helikoptera u planinskoj pokrajini Istočni Azerbejdžan.

Iranski državni mediji Press TV i poluzvanične novinske agencije Tasnim i Mehr javile su da su svi oni koji su bili u helikopteru poginuli, javlja CNN. Rojters je takođe izvestio o smrti predsednika, pozivajući se na višeg zvaničnika. "Predsednik Raisi, ministar spoljnih poslova i svi putnici u helikopteru su poginuli u padu“, rekao je zvaničnik Rojtersu, zamolivši da ne bude imenovan zbog osetljivosti ovog pitanja. BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN