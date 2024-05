Vazduhoplovni analitičar: Pilot Raisijevog helikoptera imao ozbiljan problem s kontrolom letelice

TEHERAN – Nedostatak komunikacije pilota ili nekog drugog člana letačke posade helikoptera u kojem se nalazio iranski predsednik Ebrahim Raisi ukazuje na to da je postojao ''ozbiljan problem'' u kontrolisanju letelice, rekao je vazduhoplovni analitičar Kajl Bejli za Al Džaziru.

Objasnio da pilot ima dva prioritetna zaduženja - ako helikopter ima ozbiljan tehnički problem u toku leta, prvi zadatak pilota je da ''održi avion u vazduhu, a zatim da komunicira”. Bejli je istakao da nije bilo komunikacije jer pretpostavlja da je pilot bio fokusiran na let. ''S obzirom na to da je helikopter presečen da dva dela, da je repni rotor najverovatnije odsečen, a to je rezultat udarca glavne lopatice rotora u rep'', rekao je analitičar. Dodao je da je