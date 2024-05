MSP: Beograd će učiniti sve da izbori najbolji rezultat u UN

Beta pre 1 sat

Delegacija Srbije i predsednik Aleksandar Vučić uložiće u Njujorku sve napore da bi izvukli najbolji rezultat za zemlju na sednici Generalne skupštine UN na kojoj se raspravlja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, izjavio je u ponedeljak kasno uveče ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Ministar Đurić je novinarima rekao da "velika i snažna borba" u Njujorku traje i da čak i pred samu sednicu Vučić ima sastanak sa diplomatama i ulaže dodatne napore da sagleda šta može da se uradi do sednice. "Izvesno je da će to biti snažna diplomatska aktivnost, ozbiljna borba. Pritisak sa kojim se suočavamo, ne samo mi, već i zemlje koje se izjašnjavaju protiv rezolucije, je ogroman. Paralelno sa našim lobističkim naporima traju pritisci zemalja koje su 20 puta i više jače od Srbije. Zemlje koje se izjašnjavaju protiv suočavaju se u pojedinim segmentima i situacijama sa ogromnim pritiskom", dodao je Đurić. Šef srpske diplomatije rekao je i da je pre mesec dana u UN delovalo da je rezolucija gotova stvar, jer niko nije očekivao da će se neko usuditi da se usprotivi nečemu što je bilo zacrtano kao politička osuda Srbije i kao stvaranje moralne stigme koju bi nosile i sadašnje i buduće generacije. Njegov je utisak da kosponzori rezolucije "nisu očekivali i nisu želeli" scenario u kojem se Srbija aktivno suprotstavlja i da je uveren da će to uroditi određenim plodom. "Ne bih da preterano dižem očekivanja, ali sasvim sigurno da stvari ne prolaze i da neće proći na način na koji su autori ovih rezolucija zamislili", istakao je šef srpske diplomatije. Na pitanje da li će Srbija posle glasanja imati više prijatelja ili više partnera u svetu, odgovorio je da je sigurno da će biti mnogo više onih koji će Srbiju poštovati, zbog toga što nije dozvolila da bude zgažena i što je podigla glas za zaštitu interesa. Generalna skupština UN u četvrtak treba da glasa o predlogu Rezolucije o Međunarodnom danu promišljanja i sećanja na genocid u Srebrenici.

(Beta, 05.21.2024)