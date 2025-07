Aleksandar Jovanović Ćuta: Naše međusobne podele jedina su opcija Vučiću da opstane na vlasti

Sveopšte ujedinjenje i stvaranje zajedničkog fronta jedini su put ka smeni vlasti, obnovi institucija i izgradnji države po meri svih građana, smatra lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta. „Naše međusobne podele jedina su opcija Aleksandru Vučiću da opstane na vlasti.

Pozivam sve javne ličnosti, političke aktere, pokrete, organizacije i građane koji iskreno žele promene da hitno prestanu sa međusobnim optužbama, podelama i svađama“, saopštio je on. Jedino razgovor i zajednički plan mogu nas dovesti do konačnog cilja a to je rušenje ovog autokratskog režima, naveo je Aleksandar Jovanović Ćuta u saopštenju.