Jedan putnik preminuo, desetine povređene zbog turbulencije na letu Singapur erlajnsa

BANGKOK — Jedan stariji muškarac iz Britanije je umro, a 30 putnika je povređeno na letu Singapur erlajnsa iz Londona za Singapur, kada je avion uleteo u ozbiljnu tubrulenciju iznad Indijskog okeana.

Let je preusmeren na Bangkok i sleteo je na tamošnji aerodrom. Nadležni kažu da je Britanac dobio srčani udar, ali to još nije potvrđeno. Nije objavljeno ni njegovo ime. Boing 777-300 ER je leteo od Londona do Singapura sa 211 putnika i 18 članova posade, a pri sletanju u Bangkok hitna pomoć je zbrinjavala putnike. Singapur erlajns je na društvenim mrežama napisao da je 18 osoba ostalo u bolnici, a da je 12 tretirano na licu mesta. Lokalna bolnica je međutim