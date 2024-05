Netanjahu: Odluka tužioca Haga je novi oblik antisemitizma

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je odluka tužioca Međunarodnog suda u Hagu da zatraži izdavanje naloga za njegovo hapšenje "novi oblik antisemitizma".

Kako je rekao, taj novi oblik antisemitizma se "sa univerziteta premestio u Hag". Istakao je da je ovaj potez MKS "potpuno izobličenje stvarnosti", prenosi Tajms of Izrael. Obećao je izraelskoj javnosti da će "napor MKS da nam veže ruke propasti" i da nijedno međunarodno telo neće sprečiti Izrael da "udari one koji traže naše uništenje". Netanjahu je naglasio da će Izrael, uprkos odluci glavnog tužioca Karima Kana, uništiti Hamas i postići "potpunu pobedu". On je