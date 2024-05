Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Jutarnja temeperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom, uglavnom u popodnevnim satima i temperaturom do 24 stepena.