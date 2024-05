Važna večera u Njujorku: Predsednik Vučić se sastao sa stalnim predstavnikom nr Kine pri UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa stalnim predstavnikom Narodne Republike Kine pri Ujedinjenim nacijama Fu Congom.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Odlična večera u čast stalnog predstavnika Narodne Republike Kine pri UN Fu Conga. Sadržaj, ovog puta, ostaje između nas", naveo je Vučić na Instagramu. Podsetimo, predsednik Vučić je ranije za RTS rekao da veruje da će Kina glasati protiv rezolucije o Srebrenici u UN. - Verujem i uzdam se u njihov glas protiv. Uložio sam svo znanje i poštovanje prema Narodnoj Republici Kini. Ne