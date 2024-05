Vidimo se opet u finalu, biće Vojvodina još jača! U Novom Sadu sigurni da trofeji stižu: Igraćemo baš ovako!

Poruka Novosađana posle finala Kupa.

Poruka Novosađana posle finala Kupa. FK Vojvodina izgubila je od Crvene zvezde u sjajnom finalu Kupa Srbije na stadionu Lagator u Loznici, a posle meča trener Novosađana Božidar Bandović uputio je čestitke svojim igračima. "Borili smo se do poslednjeg trenutka i čestitam Crvenoj zvezdi na osvojenom Kupu. Velika je stvar to što smo došli do finala i što smo bili u situaciji da se borimo za trofej. Mi smo imali nekoliko situacija u prvom poluvremenu kada smo mogli da