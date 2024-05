Vučić i Dodik poručili: Srbi nisu genocidan narod (VIDEO)

BEOGRAD/BANJALUKA - Uoči sutrašnje sednice Generalne skupštine UN, na kojoj bi trebalo da bude glasanje o predloženoj rezoluciji o Srebrenici, objavljen je video-spot sa porukom da Srbi nisu genocidan narod.

Video na kojem je trobojka i grbovi Srbije i Srpske nosi poruku: "Mi nismo genocidan narod. Pamtimo. Ponosne Srbija i Srpska", objavili su na Instagramu, odnosno platformi Iks i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.