U Srbiji danas oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 25

Beta pre 4 sati

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku zemlje padavina, od 20 do 40 mm, uz lokalnu pojavu grada.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša od 20 do 25.

U Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 24.

(Beta, 05.23.2024)