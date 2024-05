UN već uvrstio u zvanični kalendar Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici

Nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Rezoluciju kojom se uspostavlja Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici, 11. juli je već označen na zvaničnom kalendaru na stranici UN-a.

U zvaničnom kalendaru se pod datumom 11. juli navodi „International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica“. Rezolucija je usvojena sa 84 glasa Za, a samo 19 država je bilo protiv. 68 država je ostalo suzdržano, a 22 države nisu glasale. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić je već najavio da će Memorijalni centar organizovati izložbu u Ujedinjenim nacijama. Očekuje se da će od 30. godišnjice tj. 2025. godine