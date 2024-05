Mnogo su nas potcenili! Predsednik Vučić: Protiv nas je bila savršena oluja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o teškoj borbi u UN, rekao je da je "protiv nas bila savršena oluja". - Protiv nas je bio ceo kolektivni Zapad, cela EU, pa onda druge zapadne zemlje, Švajcarska, Norveška, San Marino, Lihtenštajn...

I imali ste Ameriku, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, kosponzore koje su primoravali, a neki su se i sami javljali, Čile, i druge zemlje. Očekivali su da će to biti jedinstveno doneto. Računali su da ako je Rusija imala sedam glasova, da bi mi imali osam protiv, i do 40 uzdržanih. Računali su da je to rutinski, i da će time pobediti Rusiju - rekao je Vučić na TV Prva. Predsednik kaže da su nas mnogo potcenili, i da je to naša sreća. - Stvarni odnos je bio 84 prema