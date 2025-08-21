Nova ofanziva Izraela: Zauzimanje grada Gaze, Palestinci beže

BBC News pre 22 minuta

AFP via Getty Images Grad Gaza pod izraelskom paljbom

Izraelska vojska je počela pripreme za ranije najavljenu okupaciju grada Gaze.

Uprkos oštrim kritikama iz sveta, Izrael planira zauzimanje najvećeg grada u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska kaže da već kontroliše periferiju grada

Hiljade Palestinaca beže iz delova grada Gaze u kojem živi više od milion ljudi, a ranije im je rečeno da se upute ka jugu enklave, mada je i taj deo u ruševinama o čemu više možete da pročitate OVDE.

Izraelske snage su uspostavile uporište na obodu grada posle višednevnog intenzivnih bombardovanja i dejstva artiljerije.

Vojska deluje u oblastima Zejtun i Džabalija kao deo ofanzive koju je prethodno odobrio ministar odbrane Izrael Kac, kaže portparol izraelske armije.

„Nanećemo još veću štetu terorističkoj infrastrukturi i iznad zemlje i pod zemljom“, rekao je brigadni general izraelske vojske Efi Defrin.

„Počeli smo preliminarne akcije, a izraelska vojska već kontrolišu predgrađe grada Gaze", dodao je.

Hamas, palestinska ekstremistička grupa koja je do rata sa Izraelom kontrolisala Pojas Gaze, naziva izraelske akcije i planove „nastavkom brutalnog rata protiv nevinih civila".

Situacija u oblastima Zejtun i Sabra grada Gaze je teška i ozbiljna, rekao je portparol Agencije za civilnu zaštitu Gaze, koju kontroliše Hamas, za agenciju Frans pres.

U izraelskim udarima 20. avgusta je ubijeno 25 ljudi, među kojima troje dece, izvestila je agencija.

Dan ranije je saopšteno da će oko 60.000 rezervista biti pozvano za operaciju, nazvanu „Gideonove kočije II".

Više od 60.000 ljudi poginulo je u Pojasu Gaze od početka rata Izraela i Hamasa u oktobru 2023., prema teritorijalnom Ministarstvu zdravlja kojim upravlja ovaj ekstremistički pokret.

Dok traju izraleski napadi na Pojas Gaze, a deo palestinske enklave je već pod kontrolom izraelske, traju i posredni pregovori o prekidu vatre, ali za sada bez rezultata.

Izrael je brutalni rat protiv Hamasa opravdao željom da oslobodi taoce koje su palestinski ekstremisti oteli 7. oktobra 2023. u iznenadnom, krvavom napadu na jug Izraela, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi.

Proklamovani cilj izraelske vlade je i potpuno uništenje Hamasa.

Skoro dva meseca od početka rata, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je i da je cilj da se zauzme Pojas Gaze, odnosno „oslobodi od Hamasovih terorista".

Mnogi izraelski saveznici osudili su plan, dok su Ujedinjene nacije i nevladine organizacije upozorile da će još jedna ofanziva i dalje masovno raseljavanje imati „strašan humanitarni uticaj" posle 22 meseca rata.

Izraelska vlada je ranije objavila nameru da osvoji ceo Pojas Gaze nakon što su indirektni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca propali prošlog meseca.

Regionalni posrednici pokušavaju da obezbede sporazum pre početka ofanzive i predstavili su novi predlog za 60-dnevno primirje i oslobađanje oko polovine od 50 talaca koju još zatočeni u Gazi.

Hamas je saopštio da je prihvatio predlog, a Izrael još odgovorio.

Izraelski zvaničnici kažu da više neće prihvatati delimični sporazum i zahtevali su sveobuhvatni koji bi omogućio oslobađanje svih talaca.

Veruje se da je još samo 20 talaca živo.

BBC

Izrael mobiliše 60.000 rezervista

Izraelska vojska je saopštila da je 20. avgusta „poslato oko 60.000 poziva za mobilizaciju rezervista".

Tajms of Izrael piše da će se regrutacija odvijati u nekoliko faza.

Većina - oko 40.000 do 50.000 - moraće da se javi na službu 2. septembra.

Sledeći talas regrutacije biće u novembru i decembru, a treći u februaru i martu 2026. godine.

Istovremeno, izraelski zvaničnik, koji je razgovarao sa novinarima pod uslovom anonimnosti, a koga je citirao Rojters, rekao je da će „većina vojnika koji će biti mobilisani u ovoj novoj fazi biti redovne trupe, a ne rezervisti“.

Izraelska vojska je dodala da će 20.000 rezervista koji su već pozvani biti obavešteni da će im se produžiti trenutni rokovi, čime će ukupan broj rezervista u službi do početka jeseni porasti na 130.000, izveštava Tajms of Izrael.

EPA Izraelski zvaničnici kažu da će u ofanzivi učestvovati pet divizija

Šta je operacija 'Gideonove kočije'?

Izraelska vojska saopštila je da je u sredu naredila mobilizaciju 60.000 rezervista kao deo priprema za „sledeću fazu operacije Gideonove kočije", ofanzivu koju je pokrenuta u maju.

Izraelski vojni zvaničnik rekao je da su viši komandanti odobrili plan za „postepenu" i „preciznu" operaciju u i oko grada Gaze i da se očekuje da će načelnik štaba, general-potpukovnik Ejal Zamir, završiti plan u narednim danima.

Očekuje se da će pet divizija učestvovati u ofanzivi, prema rečima zvaničnika.

„Kada operacija bude završena, Gaza će promeniti lice i više neće izgledati kao do sada", izjavio je ministar odbrane Izrael Kac, prenosi list Harec.

Odobrio je i plan za „smeštaj" stanovnika Gaze na jugu palestinske teritorije, među kojom je područje al-Mavasi, gde je vojska počela da uspostavlja dodatne punktove za distribuciju hrane i poljske bolnice.

Premijer Benjamin Netanjahu ponavlja ciljeve: oslobađanje svih talaca koje drži Hamas i „kompletan poraz“ palestinske oružane grupe.

Izraelska vojska objavila je i da je brigada Givati nastavila operacije u severnom gradu Džabaliji i na obodu grada Gaze, gde, kako je navedeno, „demontiraju vojnu infrastrukturu iznad i ispod zemlje, eliminišu teroriste i konsoliduju operativnu kontrolu“.

BBC

Agencije UN i nevladine organizacije upozorile su na humanitarni uticaj nove ofanzive.

„Izraelski plan za intenziviranje vojnih operacija u gradu Gazi imaće užasan humanitarni uticaj na ljude koji su već iscrpljeni, neuhranjeni, raseljeni i uskraćeni osnovnih stvari potrebnih za preživljavanje", poručili su u zajedničkom saopštenju u ponedeljak.

„Prisiljavanje stotina hiljada ljudi da se presele na jug je recept za dalju katastrofu i moglo bi se pretvoriti u prisilno premeštanje.“

Kažu i da su su područja na jugu gde se očekuje da se stanovnici presele „prenatrpana i loše opremljena da održe ljudski opstanak u velikim razmerama".

Izraelska vojska pokrenula je brutalni rat u Pojasu Gaze kao odgovor na napad koji je predvodio Hamas na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoce.

Od tada je u Pojasu Gaze ubijeno više od 62.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas.

Većina stanovništva Gaze je takođe više puta raseljena; procenjuje se da je više od 90 odsto domova oštećeno ili uništeno; urušeni su zdravstveni sistem, vodosnabdevanje i druga infrastruktura.

Stručnjaci za globalnu bezbednost hrane koje podržavaju UN upozorili su da se „trenutno odvija najgori mogući scenario gladi“ zbog nestašice hrane.

Pogledajte video: Gaza iz vazduha skoro dve godine od početka rata

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.21.2025)