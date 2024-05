Montgomeri: Fokus da bude na tome koje zemlje su inicirale rezoluciju

Bivši ambasador SAD u Srbiji Vilijam Montgomeri izjavio je danas da bi fokus odgovora na usvajanje rezolucije o Srebrenici, trebalo da bude na tome koje su zemlje i pojedinci najodgovorniji za uvođenje rezolucije.

On je za Tan‌jug rekao da je to ono što je zaista važno. "Ono što je najvažnije pitanje je: koje zemlje i pojedinci su najzaslužniji za uvođenje ove rezolucije baš sada i zašto? To je najvažnije. Odgovor treba da se fokusira na ovaj aspekt. Napadima na namere", rekao je Montgomeri. Generalna skupština UN usvojila je u četvrtak rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 uzdržanih, prenosi Tanjug.