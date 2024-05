Vučić: "Nećemo slati protestnu notu Crnoj Gori uprkos njihovom glasu za usvajanje Rezolucije o Srebrenici"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija neće Crnoj Gori poslati protestnu notu, iako je glasala za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN.

On je dodao da ga Crnogorci u UN nisu razočarali, zato što je, kako je rekao, to od njih i očekivao. - Oni su razočarali i veliki deo sopstvenog naroda. Rekao sam Spajiću da ne moraju da me foliraju, da znam da će glasati za. Znam da ne odlučuju samostalno i da tu nema neke filozofije. Mogu da pričaju šta hoće, da šalju porotestne note, mi njima nećemo slati protestnu notu čak ni zbog toga što su glasali da smo genocidan narod - istakao je predsednik. On je za TV