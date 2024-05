Stravična nesreća kod Bora Čeoni sudar kombija i "punta", od automobila ništa nije ostalo

Stanje učesnika nije poznato

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas kod Bora, a stanje učesnika trenutno nije poznato. Kako se vidi na fotografiji koju je objavio 192_rs, došlo je do čeonog sudara kombi vozila i automobila marke "fiat punto". Od siline udarca "putno je uništen". Na licu mesta su pripadnici policije i saobraćaj se odvija otežano. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće. (Telegraf.rs) A post shared by 192.RS (@192_rs)