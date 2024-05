IT stručnjaci ne rade samo u IT kompanijama: Ovo su industrije u kojima oni lako dolaze do posla

Jedan od razloga zbog čega ljudi sa IT znanjima i veštinama relativno lako dolaze do posla jeste taj što su za njih otvorena vrata različitih industrija, a ne samo IT sektora.

Naime, kako tehnologija postaje sastavni deo naših života, sve je više oblasti koje zavise od njene primene, pa se IT pozicije više ne vezuju isključivo za IT odseke, već skoro svako odeljenje ima svoje IT specijaliste. Tako se „rat” za kvalitetne IT stručnjake proširio sa informaciono-tehnološkog sektora na ostale industrije koje grozničavo traže zaposlene koji će moći da im pomognu u digitalnoj transformaciji, unapređenju poslovnih procesa, izradi aplikacija i