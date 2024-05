U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, temperatura do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju od popodneva na zapadu, jugozapadu i jugu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području umeren do jak, a na jugu Banata s kratkotrajnoim olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 28. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 15 stepeni, a najviša dnevna oko 27.