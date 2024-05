Sunčana i vetrovita subota, pljuskovi mogući samo na zapadu i jugu zemlje

U većem delu Srbije pretežno sunčano, samo se posle podne i uveče na jugu i zapadu očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, tokom dana do 28 stepeni.

Toplije i pretežno sunčano vreme očekuje se u većem delu zemlje, samo se posle podne i uveče na zapadu i jugu zemlje očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab jugoistočni vetar, u košavskom području i na jugu Banata mogući kratkotrajni olujni udari. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito, sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni.