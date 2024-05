„Ludi“ Dončić pozvao Gobera na ples: Trojka za pobedu i 2-0!

Luka Dončić pozvao je jutros u Mineapolisu Rudija Gobera na jedan "tango smrti" i taj ples se nije dobro završio po francuskog centra i njegove Timbervulvse.

Od trenutka kada je ostao „1 na 1“ sa najboljim defanzivnim igračem lige, prvi strelac NBA znao je da ne može da promaši. Promešao je višeg i sporijeg, korakom unazad obezbedio sebi separaciju, a onda pogodio trojku koju je provežbao toliko put za novu pobedu Meveriksa i vođstvo u finalu Zapada u 2-0 pred povratak u Teksas na naredna dva meča serije: Minesota – Dalas 108:109. This angle of Luka hitting the game-winner on Gobert is so tough 🥶