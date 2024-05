Vučić na mitingu SNS: 110 miliona evra za obnovu i opremanje bolnice u Valjevu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Valjevu da će u rekonstrukciju, dogradnju i opremanje bolnice u tom gradu biti uloženo oko 110 miliona evra.

U obraćanju na predizbornom skupu koalicije oko Srpske napredne stranke (SNS), Vučić je rekao da je to jedno od „najvećih obećanja“ tokom kampanje za lokalne izbore 2. juna. „Rekonstruisaćemo i dograditi bolnicu u Valjevu i u potpunosti je opremiti. To je na današnji dan oko 110 miliona evra“, rekao je Vučić. Najavio je i da će u narednih godinu dana početi „puna rekonstrukcija“ pruge od Valjeva do granice sa Crnom Gorom na kojoj će po njegovim rečima, vozovi moći