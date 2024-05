Kragujevčanin uhapšen zbog UBISTVA U POKUŠAJU - oštrim predmetom naneo muškarcu teške telesne povrede opasne po život

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M.

Z. (1984) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je juče u kući u Kragujevcu, nakon kraće verbalne rasprave, oštrim predmetom naneo teške telesne povrede opasne po život četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu iz Kragujevca, a potom pobegao. Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom