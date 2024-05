Engleska bruji o izjavi ten haga! Trener Junajteda osvojio trofej, pa udario po svom klubu: "To je ono što ja radim..."

Fudbaleri Mančester junajteda šokirali su gradskog rivala u finalu FA kupa (2:1) i pobedom popravili sebi sezonu koja u prvenstvu i Ligi šampiona nije bila impresivna.

Holandski stručnjak Erik ten Hag iskoristio je veliku pobedu na samom kraju sezone da se pohvali postignutim rezultatima u slavnom klubu, ali i da pecne one koji nisu oduševljeni njegovim radom! "Dva trofeja u dve sezone. I tri finala. Nije loše", rekao je Erik ten Hag nakon što je savladao Mančester siti u FA kupu i dodao: "Ako me više ne žele, odlazim negde drugde i tamo ću osvajati trofeje. To je ono što ja radim." Brojnim navijačima Mančester junajteda nije se